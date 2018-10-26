Sema Ramazanoğlu: Sağlık hizmetlerinde çağ atladık

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Sema Ramazanoğlu, \'\'Bugüne kadar sağlık hizmetlerinde, fiziki altyapıda Türkiye\'de çağ atladık. Şehir hastaneleri, ilçelerimizde bile en modern donanımlarla gerçekleştirilmiş hastanelerimiz, sağlık hizmetlerimiz ve fiziki altyapıları mükemmel hale dönüştürüldü. Son 15 yılda ciddi mesafeler aldık\'\' dedi.

Ankara\'da, İl Sağlık Müdürlüğü\'nce \'Ankara İli İnmede 6 Saat Yönetimi Tanıtım Programı\' düzenlendi. Programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu üyesi Sema Ramazanoğlu, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Önal ile çok sayıda davetli katıldı. Türkiye\'nin son 15 yılda ciddi mesafeler aldığını vurgulayan Ramazanoğlu, \'\'Tıp fakültesine girdiğimizde üniversiteyi yarıda bırakan çok arkadaşımız oldu, \'Ben bu mesleği yapamayacağım diye\' vazgeçenler oldu. Öyle bir kolay yapılacak bir meslek değildir. Siz mesleğinizi icra ederken de son derece savunmasızsınızdır hastanızın karşısında. Çünkü siz onun hayata dönmesiyle ilgili bedeniniz, ruhunuz ve aklınız, ilminizle yani her şeyinizle o anda başka bir odaklanma içerisine girersiniz. İşte sizin bu korunmasız anınızda birisi sizin hayatınıza kast edebiliyor. Bizim sağlık çalışanlarımız, doktorlarımızı, hemşerilerimizi bu şiddete karşı korunur hale dönüştürmemiz lazım. Bu da bizim üzerimizde sorumluluk oluşturuyor. Bu onurlu ve dualı bir meslek. Bugüne kadar sağlık hizmetlerinde fiziki altyapıda Türkiye\'de çağ atladık. Şehir hastaneleri, ilçelerimizde bile en modern donanımlarla gerçekleştirilmiş hastanelerimiz, sağlık hizmetlerimiz ve fiziki altyapıları mükemmel hale dönüştürüldü. Son 15 yılda ciddi mesafeler aldık. Bundan sonraki süreçte yeni hedeflerimiz artık sağlık teknolojilerinde, ilaç sanayinde biz üreten olacağız. Yeni hedefimiz de bu. Hizmet kalitesini artırarak aynı zamanda sağlık çalışanlarımızın hem emeklerinin hem onurlarının karşılıklarını koruyarak bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.



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