Selzedelerden Bakan Eker'e tepki

TARIM ve Köy işleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Boydak Holding bünyesinde faaliyet gösteren bir mağazanın açılışına katılmak için İstanbul´dan özel uçakla Şanlıurfa´ya geldi.

Mağaza açılışını yapan Eker, Dedeman Oteli´nde düzenlenen sazlı - sözlü sıra gecesine katılıp ardından 2 gündür sel sularına teslim olan Bozova İlçesine bağlı Yaylak Beldesi´ne gitti.

Gece karanlığında sel bölgesinde incelemede bulunan Eker´e selzedeler, ``Hoş geldiniz, çok sevindik, keşke gündüz gelseydiniz'' şeklinde tepki gösterdi.