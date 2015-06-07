Selvi'den son verilere ilk yorum: HDP barajı aşıyor, tek başına hükümet çıkmayacak

Türkiye'de genel seçim heyecanında sona yaklaşılıyor. Köşe yazarları televizyon kanallarında ilk sonuçlarla ilgili yorumlarını paylaşıyor.

Hürriyet.com.tr'de ilk sonuçlara bazı köşe yazarlarının yorumları şöyle:

Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, "Bir kırılma başladı. Bu kırılma HDP’nin barajı aştığı ve tek başına hükümet çıkmayacağı yönünde. Görünen o ki Ak Parti ve CHP’nin kaybı var. Görünen tek başına bir hükümet çıkmadığı yönünde. Bu aşamadan sonra HDP’nin barajı aştığı daha net görülüyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başekonomi Danışmanı Yiğit Bulut, "Buradan bir hükümet çıkıyor, tek parti hükümeti... Meclisteki oylama sırasında diğer partilerden de oy alabilir hükümet. CHP, MHP ve HDP'yi tek blok olarak düşünüp AK Parti'ye karşı hükümet kurmaları söz konusu değil. Başkanlık sistemini konuşacağız. Henüz yorum yapmak için erken" dedi.

Hurriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, "Adalet Kalkınma Partisi yüzde 44.8’le 326 vekil çıkarıyordu. 10-12 dakikada binde 9 fark etti. 272. Hükümeti kurma hattının altında" dedi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, "Bu tablo HDP’nin barajı geçiyor olması bütün siyasi tabloyu ve geleceğimizi radikal bir şekilde etkiliyor. AK Parti’nin 270 ve 285 arasında kalmasını doğuracak. 10.5 hala değişebilir. Bu seçim bu kadar kritik hale döndüğü için değişebilir. 5 puan değişmez" diye konuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Seyfettin Gürsel, "Doğu’da çok çarpıcı bir gelişme var. Doğu ve Güneydoğu illerinde AK Parti tam bir çöküş yaşamış. Yurtdışı oylarında AK Parti’nin oranı yüksek ve çok azı açıldı. Bu belki 3-4 milletvekili fark ettirebilir. Şu anda AKP’nin mutlak çoğunluğu kaybetmesi büyük ihtimal ama hâlâ kesin değil" şeklinde konuştu.

Denge Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Yıldız, "Yurtdışından gelecek yüzde 2.2 oy (1 milyon 700 bin oy) en az 600 bini AK Parti oyu olduğunu düşünüyoruz. HDP'nin de 250 bin... Tablo değişebilir. Yurtdışı oylar AK Parti'nin lehinde bir tabloyu sağlar. 276 rakamı kritik... AK Parti'nin yüzde 44'ü aşamayacağını, CHP'nin yüzde 25'i aşamayacağını düşünüyorum. HDP'nin yüzde 11,25'lere geleceğini düşünüyorum" dedi.