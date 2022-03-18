Selvi: Ukrayna savaşında sergilediği güçlü liderlik Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki oranını da yukarıya çekti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AREDA Survey Araştırma’nın 26-28 Şubat tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştığı yazısında "Ukrayna savaşında sergilediği güçlü liderlik Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki oranını da yukarıya çekti" dedi.

Selvi, yazısında "Türkiye, Ukrayna gibi bir saldırıya maruz kalması durumunda ülkeyi en iyi yönetebilecek lider kim?" sorusuna ankete katılanların yüzde 47’sinin Erdoğan, 13.8'inin Mansur Yavaş, yüzde 10.2’sinin Selahattin Demirtaş dediğini belirtti. Selvi'nin aktardığına göre; Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 8.4 olurken, "Kılıçdaroğlu yönetmeli" diyenlerin oranı yüzde 7.8’de kaldı. "Rusya’ya ambargo uygulanmasını öneren Akşener ise halktan vize alamadı" diyen Selvi, Akşener'in yüzde 3.7’de kaldığını belirtti.

Selvi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise şunları aktardı:

Ukrayna savaşında sergilediği güçlü liderlik Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki oranını da yukarıya çekti. ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 48.5’i Erdoğan yanıtını verirken, onu yüzde 21’le Mansur Yavaş takip etti. Selahattin Demirtaş’ın yüzde 11.2 çıktığı anketten Kılıçdaroğlu’na destek yüzde 8.6 oldu. Ekrem İmamoğlu ise yüzde 4.4’e geriledi."

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