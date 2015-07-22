Yeni Şafak temsilcisi: Türkiye'den son 3 yılda 7 bin kişi IŞİD'e katılmış!

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Suruç katliamına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında "Cihatçı gruplara katılmak üzere Türkiye'den son 3 yılda 10 bin kişinin Irak ve Suriye'ye gittiği söyleniyor. Bunların 7 bini IŞİD'e katılmış" dedi. "Hadi cihat için Suriye'ye, Irak'a gitti diyelim? Niye Türkiye'ye dönüp, eylem yapıyorlar?" sorusuna cevap arayan Selvi, "IŞİD'cilerimiz var ama IŞİD uzmanlarımız yok" diye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ocak 2015’te yaptığı açıklamada Türkiye vatandaşı ve IŞİD üyesi olan 500-700 kişi olduğunu açıklamıştı. Çavuşoğlu, KKTC ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada “Türk vatandaşı olan DEAŞ üyesi sayısı 500-700 civarında. Avrupa ülkelerinden daha az” ifadelerini kullanmıştı.

Filistinli gazeteci ve araştırmacı Abdel Bari Atwan, ise “İslam Devleti’nin İçinde” kitabında “IŞİD’de 2 bine yakın Türk savaşçı olduğunu” dile getiriyor.

Selvi'nin Yeni Şafak'ta "Yanlış yaptık Selahattin Başkan" başlığıyla yayımlanan (22 Temmuz 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

AK Parti ve Türkiye, IŞİD'in hamisi değil, mağduru.

IŞİD dünyanın sorunu.

Ama ateşi bizi yakıyor.



İncirlik Üssü'nün IŞİD'e karşı kullanılmasının gündemde olduğu bir sırada Türkiye'ye yönelik saldırıların yoğunlaşması tesadüfi olamaz.

Bakın Diyarbakır'daki patlamanın faili Adıyamanlı bir IŞİD mensubu çıktı.

Suruç'taki canlı bomba Adıyamanlı Şeyh Abdurrahman Alagöz Adıyamanlı.

İkisinin arasında bir irtibat var mıydı? İkisi de birbirini tanıyor muydu?

Bunlar ne zaman IŞİD'e katıldı, ne zaman canlı bomba oldu?

İslam'ın en güzel şekilde yaşandığı ülkemizde, din adına neyi bulamadılar da IŞİD'e katıldılar?

El Kaide ve IŞİD tarzı cihatın İslam alemini ne duruma getirdiklerini görmüyorlar mı?



İşte Afganistan.

İşte Irak

İşte Yemen

İşte Suriye.



Onlar bize gıpta ile bakarken, oluk oluk İslam kanının aktığı bu ülkeler, bize nasıl örnek olabilir?

Cihatçı gruplara katılmak üzere Türkiye'den son 3 yılda 10 bin kişinin Irak ve Suriye'ye gittiği söyleniyor. Bunların 7 bini IŞİD'e katılmış.



Hadi cihat için Suriye'ye, Irak'a gitti diyelim?

Niye Türkiye'ye dönüp, eylem yapıyorlar?

IŞİD'cilerimiz var ama IŞİD uzmanlarımız yok.



İlahiyatçılarımız, tarihçilerimiz, sosyologlarımız, kanaat önderlerimiz biraya gelip, IŞİD gerçeğini neden tartışmaz?