Selvi: Son dönemde Kürtlere yönelik dilde ve uygulamalarda aksaklıklar yaşanmaya başlandı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kürtlerin seçimde önemli rol oynadığını ifade ederek, son dönemde Kürtlere yönelik dilde ve uygulamalarda "aksaklıklar" yaşanmaya başladığını dile getirdi.

Selvi, "AK Parti Kürtlerin ikinci partisi. Kürtleri kazanmadan seçim kazanamaz. MHP ile Cumhur İttifakı’nda olmak buna mani değil. Hem MHP, hem Kürt seçmen bunu aşmış durumda" dedi.

Selvi, "AK Parti hem Kürt sorununa yaklaşım, hem Kürtlerin temsili açısından iyi işler yaptı. Ama son dönemde Kürtlere yönelik dilde ve uygulamalarda aksaklıklar yaşanmaya başlandı. 2023’e giderken AK Parti Kürtlerle ilişkisini “kayyum kıskacı” ve HDP’nin kapatılması parantezinin dışına taşımayı başarmalı" ifadesini kullandı.

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