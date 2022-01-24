Selvi: Sefaköy hattını kullanacak üç buçuk milyon insanı mağdur eden projelerini zamanında yapmayan İmamoğlu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB ile Ulaştırma Bakanlığı arasında gerilime neden olan Sefaköy metrosuyla ilgili kaleme aldığı yazısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun projeleri zamanında yapmadığını ve bu hattı kullanacak 3,5 milyon İstanbulluyu mağdur ettiğini savundu.

Selvi, yazısında, "Ulaştırma Bakanlığı’nın, Sefaköy metro hattıyla ilgili açıklamasında onay için zorunlu olan, 'Kesin proje'nin teslim edilmediği, 'Avan' yani hazırlık aşamasında olduğu ifade ediliyor. Vay sen misin bunu söyleyen? Murat Ongun kesin projenin teslim edildiğini iddia ediyor. Ama İmamoğlu 19 Ocak tarihli açıklamasında, 'Şu anda kesin projelerimiz var. Bunları da hemen teslim edebiliriz' diyor. Şimdi bu noktada benim, hani kesin projeler sunulmuştu diye sorma hakkım yok mu?" diye sordu.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Birbirlerini tekzip etmek için yarışıyorlar. Resmi yazışmaları da onları yalanlıyor. Ama bir mağduriyet algısı tutturmuş gidiyorlar. Evet bir mağduriyet var ama o İmamoğlu değil, Sefaköy hattını kullanacak olan üç buçuk milyon insan. Onları mağdur eden ise projelerini zamanında yapmayan Ekrem İmamoğlu."

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