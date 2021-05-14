Selvi: Peker’i orada koruyup konuşturan 15 Temmuz gecesi Erdoğan için 'ha düştü ha düşecek' diye takip eden Birleşik Arap Emirlikleri’nin veliaht prensi olmasın?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e ilişkin olarak, "Peker’i orada koruyup konuşturan 15 Temmuz gecesi Erdoğan için ha düştü ha düşecek diye takip eden Birleşik Arap Emirlikleri’nin veliaht prensi olmasın?" dedi.

Selvi, "ABD’de Biden kazandıktan sonra 2023 planını devreye soktular. Biden ne demişti? Erdoğan’ı darbeyle değil, seçimle değiştireceklerini söylemiş, bunun için muhalefeti destekleyeceklerini ifade etmişti. Biden aslında bir itirafta bulundu ama bir şeyi eksik söyledi. Darbeyle devirmek için de uğraşmışlardı ama başarılı olamadılar. 15 Temmuz’da Biden, ABD başkan yardımcısıydı. Darbe girişimini, bilgisayar oyunu zannettiklerini söylemişti. Şimdilik iki kılavuzları var. Biri Cem Uzan diğeri Sedat Peker" ifadesini kullandı.

Selvi, "Mafya denilince akla gelen her şey var Sedat Peker’de. Bir mafya liderinin iddialarını doğru kabul edip, mafya ile mücadele edenleri mi suçlayacağız? Sedat Peker orada bir gün dahi kendi imkânlarıyla bulunamaz. Tutunamaz. Daha da önemlisi Sedat Peker orada kendi adına iktidara bu savaşı açamaz. Orada bir istihbarat servisinin desteğiyle korunur ve bir istihbarat servisinin planları doğrultusunda konuşur. Peker’i orada koruyup konuşturan 15 Temmuz gecesi Erdoğan için ha düştü ha düşecek diye takip eden Birleşik Arap Emirlikleri’nin veliaht prensi olmasın? Yapılacak olan şu, Sedat Peker paketlenip Türkiye’ye getirilmeli ve yargıda hesabı sorulmalı. AK Parti, Sedat Peker’le başlatılan yeni kaset sürecini ciddiye almalı" dedi.

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