Selvi, Optimar'ın seçim anketini paylaştı; "Erdoğan açık ara önde, Kılıçdaroğlu yükselişte"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma’nın yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

19-22 Eylül tarihleri arasında 1938 kişi ile yüz yüze yapılan ankette Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın yüzde 39.2 ile ilk sırada yer aldığını söyleyen Selvi, yazısına şöyle devam etti:

Onu, 13.6’yla Mansur Yavaş takip ediyor. Önceleri ikinci sonraları ise üçüncü sırada Ekrem İmamoğlu gelirdi ama son dönemlerde yaptığı hamlelerle üçüncü sıraya yüzde 8.7’yle Kemal Kılıçdaroğlu yükseldi. Cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıklamasına rağmen Meral Akşener yüzde 8.1’le dördüncü sırada. Beşinci sırada ise 7.8’le Selahattin Demirtaş geliyor.

Kılıçdaroğlu-Erdoğan

Optimar, cumhurbaşkanlığı seçiminde son turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalsa oyunuzu kime verirsiniz diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 41.2’si Erdoğan, yüzde 34.7’si Kılıçdaroğlu diyor. Ama kararsızların oranı yüzde 24.1’le en yüksek seviyede. Ağustos ayında Erdoğan yüzde 47.4, Kılıçdaroğlu ise yüzde 31.8’di. Son hamleler Kılıçdaroğlu’nu öne çıkarmış gözüküyor.

Erdoğan ve İmamoğlu-Yavaş

Belediye başkanlığında devam sinyali vermesine rağmen Erdoğan’ın karşısında en çok oy alan, ikinci sıradaki aday olarak Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Erdoğan yüzde 42.6 alırken İmamoğlu’na yüzde 38.0 oranında bir destek çıkıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 19.5’e gerilemiş durumda.

Kararsızların yüzde 18.5’le en düşük olduğu seçenek bu. Ankete katılanların yüzde 42.3’ü Erdoğan derken Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 39.3 çıkıyor.

"AK Parti'nin oyu yüzde 39"

AK Parti’yi 10’ar puan düşürme başarısını gösteren anketçilerin yürüttüğü algı operasyonu bozulacak ama bağımsız bir kamuoyu araştırma şirketi olan Optimar’ın araştırmasındaki sonuçlar farklı.

Kararsızlar dağıtıldığı taktirde AK parti yüzde 39 çıkarken CHP’nin oy oranı yüzde 24 çıkıyor. Dağcılar, Everest’in tepesine tırmandı ama CHP bir türlü yüzde 25’in üstüne çıkamıyor.

MHP’nin yüzde 10.9 çıktığı ankette İYİ Parti yüzde 9.9 oranında çıkıyor. Optimar anketlerinde İYİ Parti’yle ilgili sonuçlara itirazımı biliyorsunuz. Abartıldığı kadar değil ama İYİ Parti kısmen bir yükselişte. Ama MHP konusu da önemli. Her seçim öncesinde MHP baraj altında gösterilir seçim yapılır MHP yüzde 10’un üzerinde çıkar ama kimse çıkıp yanılmışız demez. Seçim sürecine girildi, MHP üzerinde yine aynı anket oyunu oynanıyor. Hakkında kapatma davası açılan HDP’nin oy oranı ise yüzde 9.1 çıkıyor."