Selvi, Optimar anketini paylaştı: Kılıçdaroğlu haricindeki adaylar hakkında halkın kafası net

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'ın son anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz diye sorulduğunda, ankete katılanların yüzde 26’sı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan derken, onu yüzde 14.2’yle ABB Başkanı Mansur Yavaş takip ediyor. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yüzde 8.7’yle üçüncü sırada gelirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 8.5’le dördüncü sırada yer aldı. Beşinci sırada yüzde 6.4’le İyi Parti lideri Meral Akşener gelirken kararsızlar yüzde 5.5’le Kılıçdaroğlu’nun önünde yer aldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 5 ile yedinci sırada geldi. Kılıçdaroğlu'nu 4.3’le MHP lideri Devlet Bahçeli takip etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kaldığı takdirde kime oy verirsiniz sorusuna, ankete katılanların yüzde 35.4’ü Erdoğan yanıtını verirken Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 33.9 oldu. Kararsızların oranı ise en yüksek seviyesi olan yüzde 30.6’ya ulaştı.

41.3’ü Erdoğan derken İmamoğlu diyenlerin oranı 34.2 oldu. Kararsızların oranı ise 24.5’e geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki en yüksek oranı ise Mansur Yavaş yakaladı. Ankete katılanların yüzde 41.3’ü Erdoğan derken Mansur Yavaş diyenler yüzde 39.3’e çıktı. Kararsızların oranı ise en düşük seviye olan yüzde 19.4’e geriledi.

Selvi, "Bu oranlar, Kılıçdaroğlu haricindeki adaylar hakkında halkın kafasının net olduğunu ortaya koyuyor" yorumunu yaptı.

Partilerin oy oranı

Ankete göre, kararsızlar dağıtıldığı takdirde AKP oy oranı yüzde 37.5 olurken, onu yüzde 25.3’le CHP takip etti. İyi Parti ise yüzde 10.2’yle üçüncü sırada geldi.

HDP yüzde 10.1’le dördüncü sırada gelirken, MHP yüzde 10 seviyesinde yer aldı. DEVA Partisi de yüzde 1.3’le altıncı sırada çıktı.

Ekonomik göstergeler

Anketin ekonomi bölümünde ise, katılımcıların yüzde 47,3’ü önümüzdeki günlerde ekonominin daha kötü olacağını işaretlerken, daha iyi olacak diyenlerin oranı yüzde 20,2’de kalıyor.

Ankete katılanların yüzde 47,3’ü ekonomi derken, ikinci sırada yüzde 16.5’le işsizlik geliyor. Ekonomi ve işsizlik birlikte değerlendirildiğinde ise bu oran yüzde 63.8’e çıkıyor. Onları ise sırasıyla eğitim ve Covid-19 salgını takip ediyor.