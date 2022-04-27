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Politika

Selvi: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı belli oldu

"Cumhurbaşkanı adayı seçim kararı verildikten 1 hafta sonra açıklanacak"

27 Nisan 2022 08:39

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6 muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayını seçim kararı alındıktan 1 hafta sonra açıklayacağını yazdı.

Selvi, hafta sonu üçüncü kez bir araya gelen 6 muhalefet liderinin toplantısını köşesine taşıdı.

“6 liderin toplantısının perde arkasından ve muhalefet yöneticileriyle yaptığım görüşmelerden bazı kararlara ulaştığımı düşünüyorum. Onları sıcağı sıcağına paylaşmak istedim” diyen Selvi, şunları kaydetti:

"1- Ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarılacak. İlk tura çoklu adayla gidilmesi gündemde değil. Tek cumhurbaşkanı adayı olacak.

2- Cumhurbaşkanı adayı seçim kararı verildikten 1 hafta sonra açıklanacak. Yukarıda belirttiğim gibi hem cumhurbaşkanı adayı belli değil hem de erken açıklanıp yıpranması istenmiyor.

3- 6 parti, seçimlere Millet İttifakı olarak mı girecek yoksa üçüncü ittifak olacak mı? Seçimlere hangi sistemle gidileceği ise sekizinci gün ilan edilecek.

4- Üçüncü ittifak olsa da muhalefet ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaracak.

Seçimlere 14 ay süre var. Daha köprülerin altından çok su akar ama şimdilik eğilim bu yönde."

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