Selvi: Muhafazakâr seçmen "Hayat pahalılığı var, zorlanıyorum" der ama domatese değil, değerlerine oy verir...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçim anketlerine göre AKP'nin oy oranındaki durumu ve hayat pahalılığının bu duruma etkisini değerlendirdi.

"AK Parti’nin oyları yükseliyor ama yüzde 40’ın üzerine çıkmıyor" diyen Selvi, AKP Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in konuyla ilgili olarak, “Yüksek enflasyon yüzde 40’ın üzerine çıkmamızı engelliyor” dediğini aktardı.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel liderliği Erdoğan’ı yükseltirken, hayat pahalılığı paçalarından tutup aşağıya çekiyor. Mustafa Şen de aynı noktaya işaret ediyor. AK Parti’nin 2023’ten önce yüksek enflasyon sorununu çözmesi lazım.

Ama bu da bir gerçek. Halkımız yüksek enflasyon sorununu da Erdoğan’ın çözeceğine inanıyor. Çünkü Erdoğan zaten bunu başarmış bir lider. Ayrıca muhafazakâr seçmen son tahlilde, ‘Evet, hayat pahalılığı var. Ben zorlanıyorum’ der ama nihayetinde, “Her şey 2 kilo domates değil” der. Domatese değil, değerlerine oy verir..."

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