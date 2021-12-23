Selvi: Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz gitti, ‘Trol Yılmaz’ geldi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2006-2011 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın, açıklanan ekonomik adımlar sonrasında dövizin düştüğü akşam "Bu bir alım fırsatıdır" sözlerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından eleştirildiğini hatırlatarak, "Durmuş Yılmaz siyasete girdi... Bir girdi, pir girdi. Büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz gitti, ‘Trol Yılmaz’ geldi" dedi.

Selvi, "Artık skandal çıkışlarıyla gündem olan bir Durmuş Yılmaz vardı. Lütfi Elvan’ın bakanlıktan alınacağını iddia etmiş, 'Bu gece Resmi Gazete’yi takip edin' demişti. O gece Resmi Gazete’nin internet sitesi çökmüştü. Doların düştüğü sırada ise bu ülkenin bir evladı olarak sevinmesi gerekirken, rahatsız olmuş 'Bu bir alım fırsatı' demişti" ifadelerini kullandı.

Selvi, "Durmuş Yılmaz’la ilgili ayrıntıları neden paylaştım? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Senin evinin önündeki ayakkabılarınla, ailenle dalga geçenlerle yürüyorsun' dedi ya, ondan dolayı. Durmuş Yılmaz’ı küçük gördüler. Aşağılamaya çalıştılar. Ama Erdoğan ona rağmen Durmuş Yılmaz’ı Merkez Bankası Başkanı yaptı" yazdı.

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