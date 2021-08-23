Hürriyet yazarı Selvi: Kucaklayıcı liderliğe ihtiyacımız var; kim kucaklayıcı bir siyaseti, dili tercih eder, o kazanır

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun saldırıya uğramasına ilişkin olarak, "Çok tehlikeli bir kutuplaşmanın içine girdik. Nefret dili düdüklünün altındaki ateşin açılması gibi bu kutuplaşmayı körüklüyor. Bunun tehlikeli bir provasını Altındağ’da Suriyelilerin ev ve işyerlerine yapılan saldırıyla gördük. O yeni bir 6-7 Eylül planlayanların güçlerini test ettiği bir provaydı. Etki ajanlarının fitilini ateşlediği tehlikeli bir provokasyondu" dedi.

Selvi, "Bizim nefret diline değil, sevgi diline ihtiyacımız var. Mevlana’yı, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaş-ı Veli’yi yetiştiren bu topraklarda gönülleri kazanmaya ihtiyacımız var. Bunu bir naiflik olması için söylemiyorum. Milletimizin DNA’sı nefret üzerine değil, muhabbet üzerine kuruludur.

Bu tehlikeli kutuplaşmanın önünü almak için kucaklayıcı bir siyasete, kucaklayıcı liderliğe ihtiyacımız var. Kim kucaklayıcı bir siyaseti tercih eder, kim kucaklayıcı bir dili kullanır; o kazanır.

O nedenle diyorum ki sağduyu ve kucaklaşma bizim yeni kutup yıldızımız gibi olmalı. Bize nefret dili değil gönül dili yol göstermeli. Netice itibarıyla hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Başkalarının çocuklarının oyunlarına niye alet olalım" yorumunu yaptı.

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