Selvi: "Kılıçdaroğlu, ya aday olacak ya da aday olacak" diye konuşuluyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresinde, "Ya aday olacak, ya da aday olacak" diye konuşulduğunu yazdı.

Selvi, yazısında "Kemal Bey’e yakın olan kiminle konuşsam aynı şeyi söylüyor. Kılıçdaroğlu’nun her geçen gün cumhurbaşkanı adaylığına daha çok yaklaştığını ifade ediyorlar. “Ya bana katılın ya şimdi, şu anda yolumdan çekilin!” çıkışını içeriye ve dışarıya karşı bir meydan okuma olarak değerlendiriyorlar. Harici ve dahili bedbahtlara bir mesaj olarak görüyorlar. Kılıçdaroğlu, ya aday olacak ya da aday olacak diye konuşuyorlar" ifadesini kullandı.

Selvi, İyi Parti lideri Meral Akşener için de "Akşener, sözünün arkasında. Cumhurbaşkanlığına aday olmamakta kararlı görünüyor. Ancak bir şekilde olur. O da Kılıçdaroğlu, “Biz diğer liderlerle de görüştük, sizi aday gösterme kararı aldık. Çünkü ancak siz seçiliyorsunuz” derse o zaman düşünür. Yani ortak aday gösterildiği takdirde Akşener aday olur. Aksi bir durumda masayı devirip kendi aday olmaz deniliyor" yazdı.

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