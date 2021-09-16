Selvi: Kılıçdaroğlu'nun "Kaybedersem siyasi finalimi Erdoğan'a karşı en yüksek oyu alan lider olarak yaparım" diye hareket ettiği ifade ediliyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi final" yapacağının konulduğunu yazdı.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"'Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığında ısrar ederse, siyasi olarak finali yapmak istiyor demektir' değerlendirmesi yapılıyor. Kılıçdaroğlu’nun, 'Cumhurbaşkanı adayı olurum. Kazanırsam siyasi hayatımı cumhurbaşkanlığı ile taçlandırırım ama kaybedersem siyasi finalimi Erdoğan karşısında en yüksek oyu alan lider olarak yaparım' diye hareket ettiği ifade ediliyor.

Siyasette hamleler çok önemli. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği süreci büyük ölçüde liderlerin hamlesi belirleyecek. Bir de Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir siyasi final yapmak istediği..."

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