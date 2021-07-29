Selvi: Kılıçdaroğlu'nun adaylık için siyaset üstü iki isimle temas halinde olduğu söyleniyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak kulis bilgilerini aktardığı yazısında, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kılıçdaroğlu’nun A planının, Millet İttifakı’nın da kabul edebileceği, siyaset üstü ortak bir isim olduğu söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun bu nedenle iki isimle temas halinde olduğu ifade ediliyor" dedi.

Selvi, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın da bu temaslarda devrede olduğu söyleniyor. Bu isimlerden birinin geçmişte AK Parti’de önemli görevler üstlenmiş biri olduğu ifade ediliyor. Hemen aklınıza Abdullah Gül ya da Ali Babacan gelmesin. Onlar değil, daha yıpranmamış bir isim olduğu söyleniyor" ifadesini kullandı.

"En kritik halkalardan biri ise HDP’nin tavrı olacak" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösteren HDP bu seçimde de cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Eğer üzerinde uzlaşmaya varılabilirse HDP’nin 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağı söyleniyor.

Seçimlere Millet İttifakı ile birlikte girmeyecek olan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak muhalefetin ortak adayını destekleyeceği ifade ediliyor.

HDP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Garo Paylan ve Hişyar Özsoy’un ABD’deki temasları sırasında HDP hakkında açılan kapatma davası ile cumhurbaşkanı adayı konusunun ele alındığı ifade ediliyor.

ABD’deki temaslar sırasında HDP’lilere cumhurbaşkanı adayı çıkarmamaları, muhalefetin ortak adayını desteklemeleri yönünde telkinler yapıldığı konuşuluyor. Ben kulislerde konuşulanları aktardım, doğrusunu ise onlar bilir."

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