Selvi: Kılıçdaroğlu, kutuplaşmayı körükleyerek Erdoğan’a çalışıyor, seçim gecesi anlayacak ama onun açısından biraz geç olacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, son olarak SADAT'ın kapısına giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amacının 2023 seçimlerine cumhurbaşkanı adayı olarak girmek olduğunu ancak seçimleri kaybedeceğini savundu.

Selvi, "İsmet Paşa da 27 Mayıs’a cumhurbaşkanı olacağım diye destek vermişti ama olmadı. Fakat ülke ağır bedel ödedi. Kılıçdaroğlu da bu provokasyonlarına devam ettiği sürece cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacak. Çünkü CHP negatif muhalefet yaparak seçimi kazanamadı. 7 Haziran ve 31 Mart’ta pozitif muhalefet yaparak başarı sağladı. Kutuplaşma ve gerilim Erdoğan’a yaradı. Kılıçdaroğlu, kutuplaşmayı körükleyerek aslında Erdoğan’a çalışıyor. Bunu seçim gecesi anlayacak ama onun açısından biraz geç olacak" düşüncesini dile getirdi.

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