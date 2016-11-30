CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesinin 10 tutuklu yazar ve yöneticisinin eşleriyle kahvaltıda buluştu. Selvi Kılıçdaroğlu, “Her OHAL döneminde, Cumhuriyet’e bir çelme takılır ama son olanlar çok farklı. Ama bugünleri de elbirliği ve dayanışma ile aşacağız. Güzel günler, güneşli günler göreceğiz” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Cağaloğlu’ndaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Lokali’nde dün gerçekleşen buluşmaya, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın eşi Adalet Dinamit, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun eşi Eylem Sabuncu, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel’in eşi Nazire Gürsel, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Önder Çelik’in eşi Semra Çelik, Okur Temsilci Güray Öz’ün eşi Çağlayan Öz, yazar Hakan Kara’nın eşi Sinem Kara, çizer Musa Kart’ın eşi Sevinç Kart, Cumhuriyet Kitap Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay’ın kızı Elif Günay ile eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar katıldı. Selvi Kılıçdaroğlu’na CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları avukat Seher Demirel Tosun, avukat Zeynep Gönenç Parmaksızoğlu ve Şahanım Meter eşlik etti. Selvi Kılıçdaroğlu, 40 yılı aşkın süredir Cumhuriyet okuduğunu belirterek, Cumhuriyet gazetesinin okul olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, gazetenin yazar ve yöneticilerinin tutuklanmasına ilişkin şunları söyledi:

"Söylenecek çok şey var. Aslında hep de söyleniyor. Önemli olan bu söylemlerden sonuç almak. Cumhuriyet’in benim için özel bir yeri var. Çocukluğumdan bu yana okuduğum, çocuklarımın da okuma-yazma ile birlikte okuduğu bir gazete. Cumhuriyet gazetesinin gerçekten okul olduğuna inanıyorum. Şöyle bir bakın gazete tarihine, birçok kişinin muhakkak yolu Cumhuriyet’ten geçmiştir. Cumhuriyet’in yol göstericiliği olmuştur. Her OHAL döneminde, Cumhuriyet gazetesine bir çelme takılır ama son olanlar çok farklı birşey. Cumhuriyet’in yayın politikasından ötürü insanlar sorgulanıyor. Buna kimsenin hakkı yok, buna okuyucusu karar verir. Bütün bunlar üzücü. Ama umudumuzu yitirmiyoruz, bugünleri de elbirliği ve dayanışma ile aşacağız. Güzel günler, güneşli günler göreceğiz.”