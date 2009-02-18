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Yaşam

Selvi Kılıçdaroğlu da Olcay Hanım gibi

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Hanım’ın da CHP lideri Baykal’ın eşi Olcay Hanım gibi sosyal etkinliklerde yanında olmayacağını açıkladı

18 Şubat 2009 02:00

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Hanım’ın da CHP lideri Deniz Baykal’ın eşi Olcay Hanım gibi sosyal etkinliklerde yanında olmayacağını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi’nden Bahar Kurşun’un, eşi Selvi Hanım’la ilgili "Selvi Hanım’ı da açılışlarda, toplantılarda sizin yanınızda görecek miyiz?" sorusuna "O bu tür hayatı sevmiyor. Daha mütevazı kalmak ve yaşamak istiyor. O yüzden benim yanımda görmeyeceksiniz. Çocuklarım da benimle beraber görüntü vermekten çekiniyorlar" yanıtı verdi. Önceki gün yayımlanan röportajda Kurşun’un "O halde Selvi Hanım da Sayın Baykal’ın eşi Olcay Hanım gibi olacak" yorumu üzerine Kılıçdaroğlu, evliliğini şöyle anlattı:

İlk görüşte aşk

"Evet. Belki bu bizim pederşahi bir aile yapısına sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Eşim gelmek istese, ’Hayır gelmeyeceksin’ demem. Bu onun tercihi. Eşim, teyzemin kızı. İlk karşılaşmamız üniversite yıllarında oldu. Hiç görmemiştim. Dayımla onlara gittik. Benimki ilk görüşte aşktı."


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