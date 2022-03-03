Selvi: Kılıçdaroğlu, Akşener’i yanına çekebilmek için bu kez de başbakanlık zarfını attı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Başbakan adayımız da var. Meral Akşener” sözlerini değerlendirdi.

Selvi, "Kılıçdaroğlu bir türlü denklem dışına itemediği İmamoğlu’na karşı hamle üstüne hamle yapıyor. İmamoğlu’nu İkinci Fatih’e benzetip arkasında duran Akşener’i yanına çekebilmek için bu kez de başbakanlık zarfını attı. Akşener, seçim kazanılmadığı takdirde başbakan olunamayaacğını bilecek kadar deneyimli bir siyasetçi" yorumunu yaptı.

Selvi, "Ama cumhurbaşkanı adayının belirleneceği sürece girilip liderler bir masanın etrafında toplandığında büyük bir mücadele yaşanacağı kesin. Kılıçdaroğlu’nun, “Anketlerde çıkmıyorsunuz. Erdoğan karşısında seçilme şansınız yok. Kişisel ihtiraslarınız uğruna cumhurbaşkanlığı fırsatının kaçırılmasına sebep olmayın, çekilin” çıkışıyla karşılaşırsa ne yapacağını şimdiden belirlemesi gerekiyor" düşüncesini dile getirdi.

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