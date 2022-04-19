Selvi: Kılıçdaroğlu 24 Nisan’da masaya oturduğunda iki alternatifli öneri sunmaya hazırlanıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 24 Nisan’daki 6'lı muhalefet liderinin buluşmasından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya oturduğunda iki alternatifli öneri sunmaya hazırlandığını iddia etti.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu’nun, üçüncü ittifaka gerek olmadığı görüşünü savunup diğer partilerin CHP ve İYİ Parti listelerinden seçimlere girmesini önermesi bekleniyor. İYİ Parti buna pek sıcak bakmıyor. Kılıçdaroğlu’nun ikinci önerisi ise diğer partilerin CHP listelerinden seçime girmeleri yönünde. Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu partilerinin güçlü olduğu yerlerden liste başı yapmayı, belirli sayıda ikinci adamlarına ise listelerde yer vermeyi önereceği söyleniyor. Babacan Ankara’dan, Davutoğlu Konya’dan, Temel Karamollaoğlu ise İstanbul ya da Sivas’tan...

İktidarın çıkardığı yeni seçim yasası en çok Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirdi dersem ne dersiniz? Yeni seçim yasasından önce pazarlık gücüne sahip olan küçük partiler, seçim yasasından sonra bu kozlarını kaybettiler. Tam aksine Kılıçdaroğlu’nun eli güçlendi. Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu, Kılıçdaroğlu kazanamaz tezlerinden vazgeçtiler. Meclis’e girebilmek için Kılıçdaroğlu’nu desteklemek zorunda kalacaklar."

Yazının tamamı için tıklayın.