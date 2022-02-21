Selvi: Keşke Cumhurbaşkanı iç politikada da benzer bir süreç başlatsa

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile seyahatinden gözlemlerini köşesinde aktardı.

"Dış politikada çok önemli bir dönüşümün yaşandığı bir süreçten geçiyoruz" diyen Selvi, iktidarın iyi ilişkileri olmadığı bazı ülkelerle normalleşme sürecine girdiğini söyledi.

Selvi, dış politikadaki benzer bir sürecin iç politikada da başlatılmasını istediğini belirtti.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Dış gezi olunca, hep dış politikada yeni sürece ilişkin notlar aktardım. Gezi boyunca da bunu yapmaya çalışacağım. Ama dış politikadaki bu süreci yazarken keşke Cumhurbaşkanı iç politikada da benzer bir süreç başlatsa diye düşünmedim değil. Cumhurbaşkanı, COVID-19’a yakalandığında geçmiş olsun mesajı yayınlayan liderlere isimlerini vererek teşekkür etmişti. O günden bu yana da sert bir dil kullanmıyor. Sanki yumuşama işaretleri alıyor gibiyim. Dilerim yanılmam."