Selvi: İzzet Hoca artık Erdoğan’a yakın değil, OHAL değerlendirmesinin en çok Cumhurbaşkanı’nı rahatsız ettiğinden eminim

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP hükûmetlerinin 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında başında durmuş, çalışmış, yasaların yazılmasına öncülük eden Prof. Dr. İzzet Özgenç'in "Ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" sözlerinin AKP'de nasıl yangı bulduğunu yazdı.

Selvi, Erdoğan'a yakın olduğu bilinen İzzet Özgenç'in bir süredir muhalif olduğunu söylerken, "İzzet Hoca artık Erdoğan’a yakın değil, onun görüşlerini paylaşmıyor. Ayrıca İzzet Hoca’nın OHAL’le ilgili değerlendirmesinin Erdoğan’ın eğilimini yansıttığı yorumlarından en çok Cumhurbaşkanı’nın rahatsız olduğundan eminim. Bu iddia hem doğru değil hem de bu dönemde ekonomiye yapılacak olan en büyük kötülük, OHAL ilan edilmesini gündeme getirmek olur. Ekonominin en kritik süreçten geçtiği bir dönemde, oluşturulmak istenen sisli hava en çok Erdoğan’ı rahatsız eder. Ekonomi nedeniyle OHAL ilan eden ülkeye yabancı sermaye gelir mi?" dedi

Özgenç'in OHAL iddiası üzerine ekonomi çevreleri ile görüştüğünü aktaran Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"OHAL iddialarına karşı tepkiliydiler. 'Kesinlikle böyle bir gündemimiz yok. Böyle bir hazırlık yok. Böyle bir çalışma yok. Böyle bir niyet ve arzu yok. Bu tamamen İzzet Özgenç hocanın attığı bir tweet üzerinden yönetilmeye çalışılan bir algı operasyonundan ibarettir' denildi. Bu iddianın ortaya atıldığı andan itibaren ekonomi çevreleriyle temas halindeyim. OHAL ilan edileceğine ilişkin en ufak bir izlenim edinmedim."

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