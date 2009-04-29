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Politika

Selvi: İşsizlik daha fazla kamufle edilemeyecek

29 Nisan 2009 19:24

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, işsizliğin, daha fazla kamufle edilemeyecek, taşınamayacak, bastırılamayacak bir noktaya yükseldiğini ve toplumsal yapıyı tehdit ettiğini savundu.

Selvi, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin iktidara geldiği günden beri işsizlik sorununa çözüm bulamadığını, gelinen noktada halen konunun ciddiyetini tam olarak kavrayamadığını ileri sürdü.

"İşsizlik daha fazla kamufle edilemeyecek, taşınamayacak, bastırılamayacak bir noktaya yükselmiş, toplumsal yapıyı tehdit eder hale gelmiştir" diyen Selvi, hükümetin soruna ilişkin "paket hazırlıyoruz" söylemleriyle zaman kazanmaya çalıştığını savundu.

İktidarın, işsizlik konusundaki samimiyetsizliğinin, yetersizliğinin, en somut örneklerinden birinin "özürlü istihdamında" yaşandığını ifade eden Selvi, yasa gereği kamu kurum ve kuruluşlarında 51 bin 507 özürlü çalıştırılması gerektiğini ancak 9 bin 966 kişinin çalıştırıldığını bildirdi.

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