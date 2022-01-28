Selvi: İşleri güçleri algı operasyonu; şimdi de yemeğin fotoğrafı ve kamera görüntülerinin üzerine bir algı oluşturmaya çalışıyorlar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kar yağışının etkisini göstermeye başladığı sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Birleşik Krallık Büyükelçisi ile yediği akşam yemeğini bir kez daha köşesine taşıdı. İBB Sözcüsü Murat Ongun'u da eleştiren Selvi, yemeğin fotoğrafları ve kamera görüntüleri üzerinde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

Selvi, "İşleri güçleri algı operasyonu. Murat Ongun, tatil cenneti Cenevre’den attığı tweet’le sanki AKOM’da çalışıyor gibi bir hava verip eleştirenleri trollükle suçlamadı mı? Ama hiçbir algı operasyonu gerçekler kadar güçlü değildir. Ama bundan vazgeçmiyorlar. Şimdi de yemeğin fotoğrafı ve kamera görüntülerinin üzerine bir algı oluşturmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

Yasal yollara başvurmanın İmamoğlu'nun hakkı olduğunu dile getiren Selvi, "Ama burada bir odak sapmasına izin vermemek gerekiyor. Sorunun adını doğru koymalı. Önemli olan, İstanbul felaketi yaşarken Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda İngiliz Büyükelçisi ile saatler süren yemek yemesidir. Bu yemek hakkında ne öncesinde ne de olay ortaya çıktıktan sonra, başta CHP Genel Merkezi olmak üzere kamuoyunu bilgilendirmemesidir. 'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz.' İstanbullular bu kışı geçirir ama İmamoğlu’nun yediği balığı unutmaz" düşüncesini dile getirdi.

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