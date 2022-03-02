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Politika

Selvi: İmamoğlu'nun sözleri, Kılıçdaroğlu'na mesaj olarak değerlendirildi

Selvi, "İmamoğlu kime mesaj verdi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı

02 Mart 2022 09:06

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na “Bireysel hırsların uğruna cumhurbaşkanlığı seçimini tehlikeye atma” mesajı verdiğinin konuşulduğunu yazdı.
 
Selvi, bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube yayınında, “Cumhurbaşkanı adayı gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?” sorusuna verdiği yanıtı kaleme aldı.

Selvi, "Eğer Millet İttifakı ortakları beni ortak aday olarak göstermezlerse aday olmam, diyebilirdi. Muhalefetin ortak adayı kim olursa onu sonuna kadar desteklerim, demesi beklenirdi. Ben CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Benim Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı gündemde. Eğer CHP Genel Başkanı ortak aday olursa ben aday olmam var gücümle desteklerim, demesi şaşırtıcı olmazdı.  Ama o ne dedi? Yine aday değilim demedi" dedi. 

Selvi, İmamoğlu'nun “Bireysel ihtiras ve hedefler geliştirmenin bu döneme çok büyük bir zarar vereceğini hatta ihanet olacağını biliyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım” dediğini belirtti ve  şöyle devam etti:
 
"Peki İmamoğlu kime mesaj verdi? Kendi kendine mesaj vermediğine göre? İmamoğlu’nun bu sözleri kulislerde, Kılıçdaroğlu’na, “Bireysel hırsların uğruna cumhurbaşkanlığı seçimini tehlikeye atma” mesajı olarak değerlendirildi."
 
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