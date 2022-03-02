Selvi: İmamoğlu'nun sözleri, Kılıçdaroğlu'na mesaj olarak değerlendirildi

Selvi, bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube yayınında, “Cumhurbaşkanı adayı gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?” sorusuna verdiği yanıtı kaleme aldı.

Selvi, "Eğer Millet İttifakı ortakları beni ortak aday olarak göstermezlerse aday olmam, diyebilirdi. Muhalefetin ortak adayı kim olursa onu sonuna kadar desteklerim, demesi beklenirdi. Ben CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Benim Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı gündemde. Eğer CHP Genel Başkanı ortak aday olursa ben aday olmam var gücümle desteklerim, demesi şaşırtıcı olmazdı. Ama o ne dedi? Yine aday değilim demedi" dedi.