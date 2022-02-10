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Politika

Selvi: İki liderin anlaştığı söyleniyor; Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Akşener birinci cumhurbaşkanı yardımcısı

Selvi, "Akşener ile Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştı mı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı

10 Şubat 2022 08:08

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6 muhalefet partisi bir araya gelmeden önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener'in yaptığı ikili görüşmeyi yazdı. 

"Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesine ilişkin olarak kulislere yansıyan iki noktaya değinmek istiyorum" diyen Selvi, şunları kaydetti:

"İki liderin ittifak içinde güç birliği yapma kararı aldığı söyleniyor.

1- Millet İttifakı’nın hedeflerini CHP ve İYİ Parti belirleyecek. Küçük partilerin Millet İttifakı’na yön vermesine izin verilmeyecek.

2- İki liderin Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaşmaya vardıkları söyleniyor. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Meral Akşener fiili başbakanlık görevini yerine getirmek üzere birinci cumhurbaşkanı yardımcısı."

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