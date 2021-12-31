Selvi: İçişleri Bakanı Soylu’dan tüyler ürperten açıklama

Selvi’nin bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

"İstanbul Belediyesi’ne yönelik teftiş başlatılması üzerine bu durum Ekrem İmamoğlu hakkında mağduriyet algısı oluşturur şeklinde değerlendirmelere konu olmuştu. AK Parti içinde de bu yönde düşünenler vardı. Hem bu olay hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Tüm belediyelerimizin telefonları dinleniyor’ iddiası, AK Parti MKYK’da gündeme getiriliyor. Orada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu enteresan bir bilgiyi paylaşıyor. Öğrenince irkildim. Çünkü Soylu, İçişleri Bakanı olarak devletin önemli bilgilerine sahip birisi.

Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yakın bir mevkide İçişleri Bakanlığı’nın yeri olduğunu belirterek, 'Ben İstanbul’da olduğum zaman görüşmelerimi orada yapıyorum. 8 aydır beni takip ediyorlarmış. Ben usul olarak misafirlerimi kapıda karşılar, kapıda uğurlarım. Bunların hepsini takip etmişler' diyor."

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