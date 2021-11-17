Selvi: Helalleşme için öncelikle Kılıçdaroğlu’nun samimi bir özeleştiri yapması gerekiyor, bunlar seçim kokan hareketler...

Peki Kılıçdaroğlu’nun sözleri ne? Seçimleri kazanmak için dindarlara, Kürtlere, Alevilere ve gayri müslim vatandaşlarımıza dağıtılmış bir mavi boncuktan öte bir şey değil. CHP liderinin en önemli sorunu, samimiyet. Yerel seçimlerden önce belediyelerden bir kişinin çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti, ne oldu? İstanbul Belediyesi›nden 13 bin kişi işten çıkarıldı. Kılıçdaroğlu’nun sesi çıktı mı? Seçim bitti, sözler unutuldu. 'Sınır namustur' pankartları asıldı, ne oldu? CHP, Irak ve Suriye tezkeresine ret oyu verdi. Tezkere geldi, sınırlar unutuldu.

Helalleşme için öncelikle Kılıçdaroğlu’nun samimi bir özeleştiri yapması gerekiyor. Bunlar seçim kokan hareketler..." ifadesini kullandı.