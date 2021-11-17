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Politika

Selvi: Helalleşme için öncelikle Kılıçdaroğlu’nun samimi bir özeleştiri yapması gerekiyor, bunlar seçim kokan hareketler...

Kılıçdaroğlu, "Ne stratejisi! Ben gelecekte bu ülkenin çocuklarının ardımdan bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum. Evlatlarımız diyorum, hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli?" demişti

17 Kasım 2021 08:13

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına ilişkin olarak, "Helalleşmek için Kılıçdaroğlu’nun öncelikle özeleştiri yapıp CHP’nin zulmüyle hesaplaşıp yüzleşmesi gerekiyor. Ama helalleşmek için her şeyden önce samimi olmak gerekiyor.

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TIKLAYIN - Helalleşeceği isimleri sayan Kılıçdaroğlu: Ben gelecekte bu ülkenin çocuklarının ardımdan bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum

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