Selvi: HDP kapatılırsa yedek partisiyle seçime girebilecek mi?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, HDP'nin kapatma davasına ilişkin olarak "HDP’nin 56 milletvekili var. Anayasa Mahkemesi’nden kapatma kararı ve siyasi yasaklar çıksa dahi Meclis’te grup kuracak kadar HDP’li milletvekili bulunacak. HDP milletvekilleri yedek parti olarak tutulan Demokratik Bölgeler Partisi’ne geçecekler. Ancak yeni düzenlemeye göre DBP’nin Meclis’te grup kurması seçimlere girmesini sağlamıyor" dedi.

Selvi, "DBP 27 Şubat’ta büyük kongresini yaptı. DBP’yi Meclis’te temsil eden Saliha Aydeniz yeniden Eş Genel Başkanlığı’na seçildi. Siyasi Partiler Yasası’na göre Türkiye’nin 41 ilinde teşkilatlanmasını da tamamladıysa DBP’nin seçimlere girmesinin önünde bir engel görünmüyor. Bu durumda HDP kapatılırsa yeni bir parti adıyla seçimlere giremeyecekler ancak bağımsız olarak seçime girebilirler şeklindeki yorumlar gerçeği yansıtmıyor" ifadesini kullandı.

Selvi, "HDP'nin PKK ile ilişkisi nedeniyle kapatılmayı hak eden bir parti olduğunu" savunurken, "Şimdiye kadar parti kapatmalar çözüm olmadı. Tam aksine bu çizgideki partiler kapatmaların verdiği mağduriyetle büyüdü" düşüncesini de dile getirdi.

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