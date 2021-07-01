Selvi: Genel siyasete ilişkin sorunlar söz konusu; AK Parti mekanizmasının yeni bir moral ve motivasyonla harekete geçirilmesi gerekiyor

Ancak önemli olan muhalefetin ne yaptığı değil. CHP aynı CHP.
Menderes de Demirel de Özal da bu “CeHaPe” zihniyetinden şikâyet etmişlerdi. Bugün de Erdoğan şikâyet ediyor. Asıl önemli olan AK Parti’nin ne yapacağı.
Gördüğüme göre Erdoğan bunun farkında. Elbette ki sahaya çıkılmalı. Zaten çıkılıyor. Ama sorun sadece sokakta değil. Genel siyasete ilişkin sorunlar söz konusu. Genel siyasete ilişkin yeni politikalar ve çözümlerin oluşturulması, AK Parti mekanizmasının yeni bir moral ve motivasyonla harekete geçirilmesi gerekiyor."
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