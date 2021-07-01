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Medya

Selvi: Genel siyasete ilişkin sorunlar söz konusu; AK Parti mekanizmasının yeni bir moral ve motivasyonla harekete geçirilmesi gerekiyor

01 Temmuz 2021 08:19

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Genel siyasete ilişkin sorunlar söz konusu; AK Parti mekanizmasının yeni bir moral ve motivasyonla harekete geçirilmesi gerekiyor" dedi. 

Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP grup toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlattı. Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde AK Parti’ye bir perspektif verdi. 2023’e giderken çetin bir süreç yaşanacağı anlaşılıyor. O nedenle Erdoğan yeni şartlara göre AK Parti’ye format atmaya devam edecek" dedi. 

Selvi, şu ifadeleri kullandı: 

"Türkiye yeni bir iklime sokulmak isteniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu 2023 seçimlerine yönelik sürecin başlama vuruşu olarak değerlendirdi. Türk siyasi tarihi de bize bunu gösteriyor.

Ancak önemli olan muhalefetin ne yaptığı değil. CHP aynı CHP.

Menderes de Demirel de Özal da bu “CeHaPe” zihniyetinden şikâyet etmişlerdi. Bugün de Erdoğan şikâyet ediyor. Asıl önemli olan AK Parti’nin ne yapacağı.

Gördüğüme göre Erdoğan bunun farkında. Elbette ki sahaya çıkılmalı. Zaten çıkılıyor. Ama sorun sadece sokakta değil. Genel siyasete ilişkin sorunlar söz konusu. Genel siyasete ilişkin yeni politikalar ve çözümlerin oluşturulması, AK Parti mekanizmasının yeni bir moral ve motivasyonla harekete geçirilmesi gerekiyor."

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