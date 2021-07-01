Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Genel siyasete ilişkin sorunlar söz konusu; AK Parti mekanizmasının yeni bir moral ve motivasyonla harekete geçirilmesi gerekiyor" dedi.

Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP grup toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlattı. Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde AK Parti’ye bir perspektif verdi. 2023’e giderken çetin bir süreç yaşanacağı anlaşılıyor. O nedenle Erdoğan yeni şartlara göre AK Parti’ye format atmaya devam edecek" dedi.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye yeni bir iklime sokulmak isteniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu 2023 seçimlerine yönelik sürecin başlama vuruşu olarak değerlendirdi. Türk siyasi tarihi de bize bunu gösteriyor.