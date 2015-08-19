Yeni Şafak Temsilcisi, Erdoğan'ın ağzından yazdı: 2 aylık seçim hükümetinde kimin bakan olacağına biz karar vereceğiz

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevini iade etmesiyle gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki yol haritasını yazdı. "Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hükümeti kurma görevi vermesinin düşük bir ihtimal olduğunu" vurgulayan Selvi, Erdoğan'ın kafasındaki planı Erdoğan'ın ağzından şöyle aktardı:

“2 aylık bir seçim hükümeti kurulacak. MHP'nin politikaları nedeniyle HDP de hükümette yer alacak. Ancak hükümeti kurma görevini bu fakir verecek. Ama onların her önerdikleri kişi bakan olamayacak. Kimin bakan olacağına biz karar vereceğiz.”

Selvi'nin Yeni Şafak'ta "Erdoğan’ın kafasındaki seçim hükümeti formülü" başlığıyla yayımlanan (19 Ağustos 2015) yazısı şöyle:

Başbakan Davutoğlu, koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade etti.



Bundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl hareket edeceği merak ediliyor.

Erdoğan hükümeti kurma görevini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mı verecek, yoksa Anayasa'da belirtilen 45 günlük sürenin dolmasının ardından Başbakan Davutoğlu'nu davet edip, seçim hükümeti kurmakla mı görevlendirecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izleyeceği yolun, siyasette yeni bir tartışmaya neden olacağından kuşku yok.

Eğer Başbakan Davutoğlu, Anayasa gereği seçim hükümeti kurarak ülkeyi seçimlere götürürse, bu kez HDP'nin hükümette yer alıp almaması konusunu tartışacağız.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti azınlık hükümetine destek vermeyerek, HDP'nin hükümette yer almasının kapısını açtı. Bahçeli, HDP'nin hükümette yer alması konusunu yakın çevresine, ”O Cumhurbaşkanı'nın sorunu” olarak nitelendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Saraya davet ederek, hükümeti kurma görevini verirse ne olacak?



Bu durumda Kılıçdaroğlu ne yapacak?

Kılıçdaroğlu ilk olarak Bahçeli'nin kapısını çalacak.

Önce HDP'nin dışarıdan desteklediği CHP-MHP azınlık hükümeti önerecek.

Bahçeli, kendisine Başbakanlık teklif edilmesine rağmen HDP desteği nedeniyle CHP-MHP koalisyon hükümetini reddetmişti.

Hatta iki parti arasında “Koltuk değneği” tartışması yaşanmıştı. Zaten bu günlerde MHP'ye selam verip borçlu çıkmayan yok. Kılıçdaroğlu başbakanlık önerdi, işitmediği söz kalmadı.



Kılıçdaroğlu'nun asıl önerisi ise MHP ve HDP'nin dışarıdan desteklediği CHP azınlık hükümeti olacak.

Kılıçdaroğlu, 3 ay içerisinde neleri yapacağını paylaşacak, Bahçeli'den destek isteyecek.

Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na önerdiğini, Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye teklif edecek.

3 aylık seçim hükümeti için destek isteyecek.



Kılıçdaroğlu'nun başbakan olacağı seçime endeksli CHP azınlık hükümeti olacak.

Bahçeli, HDP'nin içeriden ya da dışarıdan desteğine kapıları kapattığı için bu formülün geçerli olacağı düşünülmüyor. Peki bunlara rağmen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'na bir hükümet listesi ile gidecek mi?



Kılıçdaroğlu, arkasında güvenoyu alacak bir destek bulmadığı taktirde Cumhurbaşkanına bir bakanlar kurulu listesi sunmayacak.

Bu arada koalisyon seçeneklerinin tükenmesi üzerine Başbakan Davutoğlu bir hamle yaptı. Hükümet kurma görevini iade ederken AK Parti, seçimlerden önce kongreye gitme kararı aldı. AK Parti, 12 Eylül'de kongreye gidiyor. Davutoğlu bu hamle ile kendine olan güvenini ortaya koydu. Davutoğlu kongre salonuna Başbakan olarak girebilmek için koalisyon hükümeti kurmaya çalışıyor. Kongreden önce koalisyon kurarsa AK Parti zamanında kongreye gidecek eğer kuramazsa kongre 1 yıl ertelenecek şeklinde yorumlar yapılıyordu. Koalisyon kurulamadı ama Davutoğlu bir an bile tereddüt etmeden kongreye gidilmesi kararı aldı.

Bu da Davutoğlu'nun kongre endişesi taşımadığını göstermesi açısından önemli.

Bu arada kongre kararının Davutoğlu tarafından tek başına alınmadığını sanıyorum. Tüm diyalog mekanizmaları işletilerek, uzlaşmayla kongre kararı alındı.



Başbakan Davutoğlu ortak aday olarak kongreye girecek.

Ben burada bir tartışma açma düşüncesinde değilim. AK Parti açısından uzlaşmayla ve tek isimle kongreye gitmek önemli. Elbette ki Abdullah Gül'ün ne yapacağı önemli olacak. AK Parti'nin kongre kararı almasıyla birlikte sosyal medyada Abdullah Gül'ün ne yapacağına ilişkin bir hareketlilik başladı.



Abdullah Gül açıklama yapana dek, aday olup olmayacağı konusunda yapılan değerlendirmeleri ihtiyatla karşılamak gerekiyor. Abdullah Gül şimdiye kadar parti içi tartışmalardan uzak durdu. Bir bölen olmaktan itinayla kaçındı. Bir bilen olmayı tercih etti. Ama AK Parti ve Erdoğan'ın kimi uygulama ve kararlarından kendini ayrıştırdı. Kongre sürecinde de Erdoğan ve Davutoğlu'na rağmen hareket etmesi beklenmiyor. Şu ana kadar Erdoğan tarafından davet edildiğine dair bir sinyal yok. Tam aksine bütün göstergeler Davutoğlu ile devam edileceği yönünde.

AK Parti kongresinde üç dönemliklerle ilgili bir ara karar alınacak. Üç dönem kuralı devam edecek ama erken seçim nedeniyle bir hak kaybı yaşanmaması için bu dönem esnetilecek. Üç dönemlikler aday olacak ama yeni üç dönemlikler oluşturulmayacak. Adı üstünde ara karar.



7 Haziran'da seçmen AK Parti'ye ev ödevi vermişti. AK Parti, kongreye giderek bu ev ödevlerinden birini daha yerine getirecek. Yenilenecek.

Seçmen AK Parti'den kadro, söylem ve milletvekili listelerinde eksik giden bir şeylerin olduğuna işaret etmiş, AK Parti'den kendine çeki düzen vermesini istemişti.

AK Parti bu kongrede kadrolarını yenileyecek. Söylemde ve listede değişiklikler ise onu takip edecek.

Seçmenler AK Parti'nin verilen mesajı aldığını, samimi bir sorgulama yaptığını ve mesajın gereğini yerine getirdiğini görmek istiyor. Eğer seçmen mesajın gereğinin yapıldığını görmezse, AK Parti'ye ikinci bir ihtarda bulunabilir. Ama samimi bir şekilde mesajın gereğinin yerine getirildiğini görürse, tavrı değişebilir.



Bu arada hükümet konusu da netleşiyor. Önce bir anekdotu paylaşmak istiyorum. Bir süre önce CHP Genel Başkanı Kemal

Kılıçdaroğlu ile konuşuyorduk. “Sayın Davutoğlu hükümeti kuramazsa, Sayın Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini vermek üzere sizi saraya davet ederse gider misiniz?” diye sormuştu. Kılıçdaroğlu, ”İnşallah gerek kalmaz” yanıtını vermişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanaat önderleriyle yemeği sırasında CHP'nin hükümeti kurma görevini almak üzere Saray'a gelmek istediği yönünde iki üç ayrı kanaldan mesaj geliyor. Ama tüm koalisyon formülleri tüketildiği için Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na hükümet kurma görevini vereceği yönünde bir sinyal alınmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki sürece ışık tutacak değerlendirmelerini orada yapıyor. Erdoğan'ın kafasındaki seçim hükümetinin yol haritası şöyle:



“2 aylık bir seçim hükümeti kurulacak. MHP'nin politikaları nedeniyle HDP de hükümette yer alacak. Ancak hükümeti kurma görevini bu fakir verecek. Ama onların her önerdikleri kişi bakan olamayacak. Kimin bakan olacağına biz karar vereceğiz”