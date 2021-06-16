Selvi, Erdoğan'ın "Hamdolsun" açıklamasını yazdı: Görüşme 24 Nisan'ı unutturacak kadar olumlu bir atmosferde geçtiği için demiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Brüksel’de gerçekleştirilen NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile bir ara gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1914 olaylarının soykırım olarak anılmasını gündeme getirip getirmediğine ilişkin soruya, “Hamdolsun hiç gündeme gelmedi” diye yanıt vermesiyle başlayan tartışmaları kaleme aldı.

Erdoğan’a sorulan sorunun, “24 Nisan’ı unutturacak bir görüşme olmasını umuyorum’ demiştiniz. Bu konu gündeme geldi mi?” şeklinde olduğunu ifade eden Selvi, “Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan’ın, görüşmenin Biden’ın 24 Nisan’daki açıklamasını unutturacak kadar olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini anlatmak için, ‘Hamdolsun’ dediğini ifade ediyor. Yoksa hamdolsun 1915 olaylarını hiç gündeme getirmedi, anlamında değil” diye yazdı.

Selvi, Erdoğan’ın o görüşmede 24 Nisan’daki açıklamasını Biden’a hatırlatarak, Türkiye’yi hayal kırıklığına uğrattığını ilettiğini yazdı. Selvi, “Tarihin siyasete alet edilmemesi gerektiğinin altını çizmiş. Türkiye-ABD ilişkilerinde tahribat yaratacak adımlardan kaçınılması gerektiği mesajını vermiş” diye yazdı.

Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

Biden görüşmesinden sonra Erdoğan’a, 1915 olaylarıyla ilgili Biden’ın soykırım açıklaması soruldu. Erdoğan, “Hamdolsun hiç gündeme gelmedi” dedi. Biden, 24 Nisan’daki açıklaması ile bizi üzmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede Biden’a bu konudaki tepkimizi ileteceğini söylemişti. O nedenle bu yanıt şaşırtıcı oldu. O andan itibaren, görüşmede sözde soykırım iddialarının gündeme gelip gelmediğini ve “Hamdolsun!” ifadesinin neyin yanıtı olduğunu araştırdım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel’e hareket ederken düzenlediği basın toplantısında, “Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan’ı unutturacak adımları da atmış oluruz” demişti. Biden’la görüşmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında Erdoğan’a, “‘24 Nisan’ı unutturacak bir görüşme olmasını umuyorum’ demiştiniz. Bu konu gündeme geldi mi?” diye soruldu.

Erdoğan bu soruya, “Hamdolsun” diye başlayan bir cümle ile karşılık verdi. “Hamdolsun hiç gündeme gelmedi” dedi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan’ın, görüşmenin Biden’ın 24 Nisan’daki açıklamasını unutturacak kadar olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini anlatmak için, “Hamdolsun” dediğini ifade ediyor. Yoksa hamdolsun 1915 olaylarını hiç gündeme getirmedi, anlamında değil.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden’la görüşmede 24 Nisan’daki açıklamasını gündeme getirdi mi? Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden’ın 24 Nisan’daki talihsiz açıklamasını gündeme getirmiş. Erdoğan, 1915 olayları hakkındaki açıklamanın Türkiye’yi hayal kırıklığına uğrattığını iletmiş. Tarihin siyasete alet edilmemesi gerektiğinin altını çizmiş. Türkiye-ABD ilişkilerinde tahribat yaratacak adımlardan kaçınılması gerektiği mesajını vermiş.

Ama iki lider 24 Nisan’daki açıklamanın gölgesinde kalmadan hatta onu aşmayı başararak iki ülke ilişkilerini verimli bir noktaya taşımayı başarmışlar. Erdoğan onun için “Hamdolsun” demiş.

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