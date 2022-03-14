Selvi: Erdoğan’ın, 'Giderlerse gitsinler' çıkışından sonra sağlıkçıların gönüllerini alacak bir jeste ihtiyaç var

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın doktorlar için söylediği "Giderlerse gitsinler" sözlerinin burukluğa neden olduğunu belirterek, "Bugün sağlıkçılarımız 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıkçılarımızın uzun süredir beklediği konularda açıklamalar yapacak" dedi.

Selvi, yazısının "Erdoğan'dan sağlıkçılara müjde var" başlıklı bölümünde,

"1. Hekim maaşlarıyla ilgili bir düzenleme vardı. Sağlıkçıların arasında adaletsizliğe yol açar kaygısıyla geri çekilmişti. Yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlıkçıların maaşlarında yapılacak düzenlemeye ilişkin müjde vermesi bekleniyor.

2. Sağlıkçıların en ciddi sorunlarından biri maruz kaldıkları şiddet olayları. Sağlıkçılara saldırıyı dünyanın en vahşi saldırılarından biri olarak görüyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ortak bir çalışma yaptılar. Bu konudaki düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

3. Sağlıkçıların en önemli sorunlarından biri tıbbi hatalardan dolayı açılan malpraktis davaları. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Hekimler de hâkimler gibi korunacak' demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda önemli açıklamalar yapacak. Sağlıkçılarla ilgili davalara artık ihtisas mahkemeleri bakacak. Tazminat cezalarını ise sağlıkçılar değil, devlet üstlenecek.

Bunlar önemli ve kalıcı düzenlemeler. İşin yasal ya da maddi boyutları. Ama bir de Erdoğan’ın, 'Giderlerse gitsinler' çıkışından sonra sağlıkçıların gönüllerini alacak bir jestine ihtiyaç var."