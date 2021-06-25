Selvi, Erdoğan'ın AKP vekilleriyle yaptığı görüşmeyi yazdı: Konuşulanları tek tek not almış, konuşmalar video ile kaydedilmiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün partisinin milletvekilleriyle yaptığı görüşmeyi yazdı. "Selvi, Erdoğan, konuşulanları tek tek not almış. Ama ilk kez bir uygulama yapılmış. Konuşmalar video ile kaydedilmiş" dedi.

Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının başında kısa bir konuşma yapmış. Pandemi nedeniyle ara verdikleri istişare sürecinin tekrar başladığını ifade etmiş. Belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini, önümüzdeki hafta yeni bir grup milletvekili ile toplantı yapacaklarını belirtmiş. Erdoğan yeni grupla 1 Temmuz’da bir araya gelecek. Erdoğan, 'Ekim ayından itibaren istişare toplantılarına devam edeceğiz' demiş. 57 milletvekilinin katıldığı toplantıda 17-18 milletvekili konuşmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasını kısa tuttuğunu ifade etmiştim. Daha çok milletvekillerinin sorularına yanıt vermiş. Erdoğan, konuşulanları tek tek not almış" ifadelerini kullandı.

Selvi, şöyle devam etti:

"Ama ilk kez bir uygulama yapılmış. Konuşmalar video ile kaydedilmiş. Cumhurbaşkanı, 'Atladığımız bir şey olursa yardımcılarım kontrol eder' demiş. Liderlik bu işte. Erdoğan’ın liderlik sırrı burada yatıyor. Erdoğan’ın 19 yılda girdiği her seçimi kazanmasının altında yatan en önemli nedenlerden biri burada yatıyor. Tabanın sesine kulak veriyor.

Son dönemlerde yapılan toplantılara ilişkin olarak, 'İlk dönemlerdeki samimi havayı hissediyoruz' tespitini aktarmıştım. Kimilerinin bunu fabrika ayarlarına dönüş olarak değerlendirdiğini ifade etmiştim. Dünkü toplantıya katılan milletvekilleri de benzer tespitlerde bulundular. Erdoğan toplantının başında, 'Arkadaşlar sizden rahat bir şekilde görüşlerinizi açıklamanızı bekliyorum' demiş.

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Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’den ayrılarak yeni partiler kurmaları AK Parti’de rahatsızlığa yol açmıştı. İlk başlarda kısmi bir moral bozukluğu yaşanmıştı. Bu rüzgâr şimdi tersine döndü. AK Parti’nin tecrübeli isimlerinden biri, 'Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun, Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandıkları dil, partide daha çok kenetlenmeye yol açıyor. Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlık yapmış Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partimize yönelik haksız suçlamaları tam tersine motivasyon kaynağı olmaya başladı' dedi."