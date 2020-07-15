Selvi: Erdoğan, Ayasofya'daki ilk hutbeyi kimin okuyacağını söyledi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin MYK toplantısında "Ayasofya'da hutbeyi siz okuyun" teklifine “Yok. Doğru olmaz. O planlandı. Hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı okuyacak” yanıtını verdiğini yazdı.

Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın cami olarak açılması kararının çıktığı gün, 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı arzu ediyoruz” diyenlere “O kadar da değil' karşılığını vermişti. AK Parti MKYK’dan bazı isimler Erdoğan’a, 'Ayasofya’da hutbeyi siz okuyun' teklifinde bulunuyorlar. Erdoğan, 'Yok. Doğru olmaz. O planlandı. Hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı okuyacak' diyor. Erdoğan’ın ayrıca Ayasofya Camisi’yle ilgili süreci artık Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yöneteceğini söylüyor. Erdoğan, Ayasofya’nın açılışına çocukları ve torunları ile birlikte katılacak. Cuma namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş kıldıracak." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın