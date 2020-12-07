Selvi: Ekonomiyle ilgili reform çalışmaları acil ve orta vadede yapılacak işler olmak üzere ikiye ayrılmış, ilk paket bütçe görüşmelerinden sonra sunulacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ekonomi alanında yapılacak reform çalışmalarının acil ve orta vadede yapılacak işler olarak ikiye ayrıldığını belirterek, ilk paket düzenlemenin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e sunulacağını belirtti.

Selvi, yazısında, "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yürüttüğü reform çalışmaları şekillenmeye başladı. Elvan ve Gül, iş dünyasıyla toplantılar yaptı. Yapılan toplantıların perde arkasına bakma imkânım oldu. Öyle dostlar alışverişte görsün şeklinde toplantılar değil. Somut öneriler alınmış. Ekonomiyle ilgili reform çalışmalarının acil ve orta vadede yapılacak işler olmak üzere ikiye ayrıldığı anlaşılıyor. Acil olarak yapılacaklarla ilgili olarak iş dünyasına, 'Bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra Meclis’e birbirini tamamlayacak kanun düzenlemeleri içeren paketler sevk edeceğiz. Somut önerilerini bildirin' deniliyor. Bütçe görüşmeleri bugün başlayıp, 18 Aralık Cuma günü sona erecek." ifadesini kullandı.

Selvi, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ayrıca azınlık vakıfları temsilcileri ile Meclis’te İnsan Hakları Komisyonu üyeleri ve Adalet Komisyonu’yla bir araya geldi. Adalet Bakanı toplantılarda daha çok iktidar ve muhalefet milletvekillerinden gelen önerileri not almış. Toplantılarda ağırlıklı olarak muhalefet milletvekilleri konuşmuş. Orada Adalet Bakanı’nın yaklaşımı çok önemli. 'Biz şunu yapacağız, bunu yapacağız' demiyor. Aralarında HDP’lilerin, CHP’lilerin, İyi Partililerin de bulunduğu komisyon üyelerine, 'Yapılacaklar konusunda sizin önerilerinizi almaya geldim' diyor. Yani gömleğin ilk düğmesini doğru ilikliyor." görüşünü savundu.

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