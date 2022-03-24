Selvi: Ekonomi ve işsizliğin yaşandığı dönemde iktidarda AK Parti var ama halk çözüm olarak AK Parti’yi görüyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar araştırmanın sonuçlarını aktardığı yazısında, seçmenin, ekonomiyi düzeltme konusunda iktidara güvendiğini söyledi.

"Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusuna cevap verenlerin yüzde 75,8'inin "Ekonomi ve işsizlik" dediğine dikkati çeken Selvi, şunları kaydetti:

"İşin gelip düğümlendiği nokta burası. Halkımıza ‘Bu sorunları kim çözer?’ diye sorulduğunda muhalefet çözer demiyor. Buradan hem muhalefetin hem de AK Parti’nin çıkarması gereken çok önemli sonuçlar var. “Peki sizce bu sorunu hangi parti çözer?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 33.8’i AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 29.9 çıkıyor. Üçüncü sırada yüzde 7.1’le HDP, dördüncü sırada ise yüzde 6.7’yle İYİ Parti geliyor. MHP çözer diyenlerin oranı ise yüzde 5.2 çıkıyor.

Ekonomi ve işsizlikle ilgili sorunların yaşandığı bir dönemde iktidarda AK Parti var. Ama halk çözüm olarak AK Parti’yi görmeye devam ediyor. Ankete katılanların yüzde 15.5’i çözüm odaklı olmasını, yüzde 14.3’ü başarılı bulduğunu, yüzde 13.9’u ise parti liderine olan güveni işaret ediyor. Bilgili, tecrübeli ve istikrarlı diyenler yüzde 13 olurken partinin çizgisini ve vizyonunu beğeniyorum diyenler yüzde 12.9. Ekonomiyle ilgili olarak kötü ve çok kötü diyenlerin oranının yüzde 63.3’e ulaştığı bir ortamda hâlâ millet çare olarak AK Parti’yi işaret ediyorsa muhalefetin kendini gözden geçirmesinde yarar var."

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