Selvi: Duygu Delen davasında verilen kararlar vicdanları yaraladı; adaletinizle bin yaşayın!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kadın cinayetleri ve kadına şiddete yönelik hukuki düzenlemelerin tamamlandığını ve Meclis'e sunulmak üzere olduğunu söylerken, Duygu Delen davasında verilen karara tepki gösterdi.

Selvi, "Kadına şiddet artık bir vahşet haline dönüştü. Ne acı ki illere göre bir kadın cinayetleri haritamız oluştu. Münevver Karabulut cinayeti son olsun dedik, Özgecan Arslan geldi. Ceren Damar, Emine Bulut, Şule Çet, Aleyna Çakır bir çırpıda sayabileceğimiz isimler. Bir de isimsiz ölenler... Kadına şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler çok büyük önem arz ediyor. Tabii bir de bunu uygulayan mahkemeler" dedi.

Selvi, "Canlı olarak yakıldığı ortaya çıkan Pınar Gültekin cinayetinde yerel mahkemenin titiz çalışmaları sonucunda karanlık noktalar birer birer aydınlatılıp failler tek tek mahkemenin huzuruna çıkarılıyor. Peki aynı şeyi Duygu Delen davası için söylemek mümkün mü? Duygu Delen davasında verilen kararlar vicdanları yaraladı. Daha önce de bir kez adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp savcılığın itirazı üzerine tekrar tutuklanan Mehmet Kaplan’a ödül gibi bir ceza verildi. Bu durumda ne denir? Adaletinizle bin yaşayın. Bir de madalya taksaydınız milletin vicdanını bu kadar yaralayamazdınız" ifadesini kullandı.

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