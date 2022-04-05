Selvi: Devlet, Soylu'nun işaret ettiği büyükelçinin kim olduğunu biliyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "6’lı masa toplantısından sonra oluşturulan bildiri bir büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdi" iddiası hakkında, "Kılıçdaroğlu’nun büyükelçisi biliniyor da o yabancı ülkenin büyükelçisi kim?" dedi.

Soylu'nun bu konuyu Kılıçdaroğlu'na iki kez sorduğunu ancak yanıt gelmediğini söyleyen Selvi, şunları kaydetti:

"Hatırlarsanız Osman Kavala’yla ilgili 10 büyükelçi Türkiye’nin içişlerine karışan bir açıklama yapmışlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesiyle ilgili talimat vermişti. Erdoğan’ın kararlılığını gören büyükelçiler bir açıklama yaparak yaptıklarının yanlış olduğunu kabul etmişlerdi.

Önemli bir ülkenin tecrübeli büyükelçisi bu durumu bildiği için mi sessiz kalıyor orasını bilemiyorum ama devlet o büyükelçinin kim olduğunu biliyor."

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