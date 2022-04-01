CHP'li Tuncay Özkan: Soylu’nun sözleri yalan ve iftira; ispatlamayan müfteridir!

CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Tuncay Özkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "6’lı zirvenin ilk toplantısı sonrası hazırlanan bir bildiri bir ülkenin büyükelçisine gönderildi" iddiasına yanıt verdi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Özkan, "Soylu’nun sözleri yalan ve iftiradır. İspatlamayan müfteridir. İçişleri Bakanı’nın görevi şantaj değildir. Ya gereğini yapacak ya da özür dileyecek. Böyle bir şey yok" dedi.

CHP'li Özkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ederek ortak adaya destek istediği iddiasına ilişkin olarak da "HDP’den ortak adaya destek istemek gibi bir arayış yok. CHP, tüm siyasi partilerle görüşen tek partidir. İttifak dışındaki partilerle şu anda başka bir arayış ve görüşme yok" diye konuştu.

"Yeni seçim kanunu sonrası DEVA ve Gelecek Partileri, CHP ve İyi Parti’nin listelerinden mi seçime girecek?" sorusuna yanıt veren Özkan, "Bunlar konuşulmadı. Altı parti henüz güçlendirilmiş parlamenter sistem için ittifak yapıyor. Seçim ittifakı için henüz karar verilmedi. Asıl konu iktidarın seçim kurulları ile ilgili yaptığı düzenlemedir. Seçimde entrikaya hazırlanıyorlar" ifadelerini kullandı.