Selvi'den Kılıçdaroğlu'na: Demirtaş daha ne desin?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki açıklamalarını köşesine taşıdı.

Selvi, şunları yazdı:

"Demirtaş, Kürtlerde mağduriyet duygusunu oluşturduktan sonra Erdoğan karşısındaki aday lehine feragat eder. O da nasıl olur? Benim adaylığıma izin vermediler ama benim adayım Ekrem İmamoğlu diyebilir. Çünkü, kendisine Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı sorulduğunda, o Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. 'Ancak ben şahsen Ekrem Bey’i takip etmeye çalışıyorum, Anadolu’da toplumsal karşılığı da olduğunu görebiliyorum' dedi.

Daha ne desin? Meral Akşener gibi İkinci Fatih ilan edecek hali yok. Demirtaş’ın bu yanıtını görünce yoksa Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği elçiler, İmamoğlu lehine mi kulis yaptı diye düşünmedim değil. Kemal Bey, birileri ayağının altından halıyı çekiyor olmasın. Aman dikkat."

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Demirtaş, muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda ismi tartışılmaya başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için, "HDP'nin Eylül 2021’de açıkladığı tutum belgesini kabul eden o ilkeleri uygulama kapasitesi, niyeti, samimiyeti olan ve kazanabilecek bir adayı destekleyebiliriz" demişti.

Kendi aday olacağının sinyalini de veren Demirtaş, "Ben şahsen Ekrem Bey'i de takip etmeye çalışıyorum, tüm baskılara rağmen elinden geldiğince hizmet etmeye, başarılı olmaya gayret ediyor. Olabildiğince kucaklı olmaya gayret ediyor, Anadolu’da toplumsal karşılığı da olduğunu görebiliyorum" diye konuşmuştu.