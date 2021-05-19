Selvi'den Akşener'e: İsrail’e "One Minute" çekmiş olan Erdoğan’ı çocuk katili Netanyahu ile kıyaslamanız kanıma dokundu

Selvi, bugünkü köşe yazısında İyi Parti liderinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak söylediği sözler için şunları yazdı:

"Erdoğan, Netanyahu’nun Filistin’de yaptığı katliamı Türkiye’de mi yapıyor? Böyle bir benzetme nasıl olur Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e sert tepki gösterdiği sıralarda yurtdışındaki PKK’lı hesaplardan birkaç kez “Siz de katliam yapıyorsunuz” şeklinde tweet’ler atıldı, sonra onlar dahi geri adım attılar. Türkiye işgalci İsrail’le, Cumhurbaşkanı Erdoğan da çocuk katili Netanyahu ile kıyaslanamaz. Bunu Meral Akşener yapamaz. Yapmamalı. Bunu bir hata olarak görüyorum. Ben Meral Hanım’ın bunu bilerek ve isteyerek söylediğine inanmak istemiyorum.

Meral Hanım muhalefet lideri olarak Erdoğan’a karşı olmanız kadar doğal bir şey olamaz. Erdoğan’ı eleştirebilirsiniz.

Ama söz konusu Netanyahu olunca bu doğru olmaz. Haksızlık olur. Vicdanları yaralar.

İsrail’e “One Minute” çekmiş olan Erdoğan’ı kiminle kıyaslarsanız kıyaslayın ama çocuk katili Netanyahu ile kıyaslamanız kanıma dokundu. Çünkü Filistin davası siyaset üstüdür. Meral Hanım, yaptığınız bu haksız itham Mescid-i Aksa’nın kubbesinde hiç hoş yankılanmadı."

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TIKLAYIN - Akşener: Netanyahu, bir anlamda Erdoğan'ın İsrail versiyonu!