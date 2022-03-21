Selvi: Demirtaş'ın hapiste olmasında Kılıçdaroğlu'nun rolü var mı?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde olmasında CHP’nin de rolü olduğunu ima etti. Selvi, 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılmasını hatırlattı.

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kobani olayları hakkında yaptığı konuşma üzerine Kılıçdaroğlu, tüm dokunulmazlıkların kaldırılması için çağrı yaptı. 'Bütün dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyoruz' dedi. Kılıçdaroğlu’nun meydan okuması üzerine harekete geçildi. Hazırlanan Anayasa değişikliği Meclis’e sunuldu. HDP, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıktı.

Kılıçdaroğlu, 'AKP’nin teklifi Anayasa’ya aykırı ama ‘Evet’ diyeceğiz' dedi.

AK Parti’nin 317, MHP’nin 40 milletvekili vardı. İki partinin milletvekili sayısı Anayasa değişikliğine yetmiyordu. CHP’nin ise 134 milletvekili vardı. Anayasa değişikliği CHP’nin desteğiyle, 376 oyla kabul edildi.

Selahattin Demirtaş, 17 Mart 2015 tarihinde 'Seni başkan yaptırmayacağız' dedi. O zaman hapse girmedi. Hatta ondan sonra 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde milletvekili seçilerek Parlamento’ya girdi. Demirtaş, CHP’nin desteğiyle dokunulmazlığı kaldırıldığı için 4 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır’da gözaltına alındı. Aynı tarihte HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ başta olmak üzere 9 HDP milletvekili gözaltına alınarak cezaevine konuldu.

Demek ki neymiş? Kılıçdaroğlu çarpıtmaya çalışsa da tarih yalan söylemezmiş."