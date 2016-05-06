Selvi: Cumhurbaşkanı çok rahatlamış; "Erken seçim yok" diyor

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 22 Mayıs'ta kendisinin aday olmadığı olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını açıkladığı konuşmanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da dikkatle izlendiğini yazdı. Erdoğan'la temas edenlerin, “Cumhurbaşkanı çok rahatlamış” dediğini aktaran Selvi, Erdoğan'ın "Partiyi şimdiden 2019 seçimlerine hazırlamak lazım" mesajı verdiğini söyledi. Selvi, "Cumhurbaşkanı, 'Erken seçim yok. Her 1 yılda, 1.5 yılda yapılan seçimlerin ülkeye faydası yok. O nedenle seçimler zamanında yapılmalı' diye konuşuyor" ifadesini kullandı.

Selvi'nin Hürriyet'te "Erdoğan'dan başbakanlık formülü" başlığıyla yayımlanan (6 Mayıs 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı özel bir yere oturttu. “Cumhurbaşkanı ile aramızda olan kardeşlik hukukudur. Cumhurbaşkanımızla vefa ilişkisini son nefesime kadar sürdüreceğim” dedi. Hem Cumhurbaşkanı’nın hakkını teslim etti hem de bundan sonra kendi adı etrafında Cumhurbaşkanı’na yönelik olumsuz bir havanın yayılmasının önüne geçti.

Başbakan veda ederken temiz bir iz bırakmayı başardı. Konuşması bitti, salondan ayrılırken yanına gittik. “Hayırlı olsun” dedik. Elimizi sıktı. “Sağ olun, sağ olun” dedi. Sonra asansöre bindi ve genel merkezden ayrıldı.

Davutoğlu’nun konuşmasının dikkatle takip edildiği yerlerden birisi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ydi.

Sitemleri ve kırgınlıkları doğal karşılandı. Konuşma olumlu bulundu. Kongre ve yeni hükümeti kurma sürecinin sorunsuz geçeceğinin göstergesi olarak değerlendirildi. “Geçiş dönemi sorunsuz olacak” denildi.

Partilerin bu tür kırılma anlarında birlik ve beraberliklerini muhafaza etmesi zor. AK Parti hem içinden geldiği siyasi kültürün katkısı hem de Davutoğlu’nun sağduyusu sayesinde bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatıyor.

Burada altı çizilmesi gereken en önemli nokta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliği.

Peki Cumhurbaşkanı bundan sonrası için ne düşünüyor?

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kahvaltıda bir grup milletvekiliyle bir araya geldi. Önümüzdeki sürece ışık tutması açısından önemli değerlendirmeler yaptı. Onları paylaşacağım.

Ama ondan önce bir gözlemi paylaşmak istiyorum.

Dünden itibaren Cumhurbaşkanı ile temas edenler, “Cumhurbaşkanı çok rahatlamış” diyor. O rahatlığın da etkisiyle milletvekilleriyle kahvaltı, planlanan süreden uzun sürmüş.

Cumhurbaşkanı, Başbakan’la ilgili değerlendirme yaparken çok dikkatli bir dil kullanmış. Görüşmeye ilişkin olarak, “MKYK’deki yetki devriyle ilgili süreçten duyduğu rahatsızlığı iletti. Bu şartlarda devam edemeyeceğini söyledi. Kongreye gidilmesi önerisiyle geldi. Aday olmayacağını söyledi. Ben de kabul ettim. Ben nasıl birine devrettiysem o da birine devredecek” demiş.

AK Parti’nin birlik ve beraberliğini muhafazasının önemi üzerinde durmuş. “Kongrede birlik ve beraberliğinizi muhafaza edin. Birlik ve beraberlik çok önemli. Partiyi iyi çalıştırmak lazım. Partiyi şimdiden 2019 seçimlerine hazırlamak lazım. Parti başarılı olursa hükümet de olur, başbakan da olur, Cumhurbaşkanı da seçilir. O nedenle parti çok önemli.”

Dikkatinizi çekti mi, Cumhurbaşkanı hedef olarak 2019 seçimlerini gösteriyor. Erken seçim tartışmalarına ışık tutması açısından önemli bir cümle.

Cumhurbaşkanı, “Erken seçim yok. Her 1 yılda, 1.5 yılda yapılan seçimlerin ülkeye faydası yok. O nedenle seçimler zamanında yapılmalı” diye konuşuyor.

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