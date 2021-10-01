Selvi: Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında “asla” bir görüşme olmamış

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener arasında, Cumhurbaşkanı adaylığı belirleme konusunda "asla bir görüşme olmadığını" söyledi.

Selvi, "Kılıçdaroğlu ile Akşener şu ana kadar Cumhurbaşkanı adayları üzerinde bir müzakere yapmamışlar. Yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmasın, Kemal Bey sen ol ya da olma. Ya da şunu aday gösterelim diye bir müzakere yapılmamış.

Millet İttifakı bir aday belirlemeyecek mi? Belirleyecek. O zaman bunu liderler tespit etmeyecek mi? Edecek. Peki Akşener ile Kılıçdaroğlu ne zaman bir araya gelip bu işi görüşecekler? El cevap: Ne zaman ki seçim kararı alınıp resmi seçim takvimi işlemeye başlar, liderler toplanıp kimin aday olacağını konuşur.

Sadece aday ismi mi konuşulacak, sadece iki lider mi belirleyecek? Hayır. Millet İttifakı’na dahil olacak partilerin liderleri belirleyecek. Ama önce ortak aday çıkarıp çıkarılmaması kararı alınacak. O konuda da uzlaşmaya varılırsa sıra aday isminin belirlenmesine gelecek.

İmamoğlu ve Yavaş’ın geri adım atması, Akşener’in Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ilan etmesi üzerine ortada tek Kemal Kılıçdaroğlu kaldı. Kılıçdaroğlu için “Cumhurbaşkanı aday adayı” yorumu yapılıyor.

Millet İttifakı partilerinde, ‘sağ seçmen CHP genel başkanına oy verir mi? Kılıçdaroğlu aday olursa kazanması tehlikeye girer mi’ kaygısı var. Kılıçdaroğlu’nun tek aday olarak öne çıkması üzerine bu kaygı artmaya başladı." ifadelerini kullandı.

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