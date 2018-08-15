Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara-Washington hattında gerilime sebep olan ABD'li papaz Andrew Brunson konusunda hafta sonu bir gelişme yaşanabileceğini söyledi. Selvi, "Çavuşoğlu, 'Brunson’ın durumunda bir değişiklik yok' dedi, ama güvenilir bir kaynak, haftasonuna bakmamı işaret etti" ifadesini kullandı.

Selvi, "Brunson krizinde bir gelişme bekleniyor mu?" başlığıyla bugün yayımlanan yazısında özetle şu ifadeleri kullandı:

Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt’la görüştüm. Bir sağlık raporu sunup sunmadığını, bir kefalet ücreti yatırıp yatırmadığını sordum. Mahkeme, adli kontrol şartıyla serbest bırakırken sağlık gerekçesini ileri sürmüş. Ama Brunson’ın avukatı bir sağlık raporu sunmamış. “Kefalet ücreti yatırmadım. Ama mahkeme talep ederse yatırabilirim”dedi. Halavurt’un başvurusunu hukukçulara danıştım. “Siyasi iradenin de elini rahatlatabilecek, Türkiye’de bağımsız yargının olduğunu gösterecek bir başvuru metni” yorumunu yapanlar oldu; “Sondan bir önceki hamle” diyenler de çıktı. Sanki bu kez olmazsa bir sonraki başvuruda olacak görüşündeydiler. Ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Brunson’ın durumunda bir değişiklik yok”dedi. Ama güvenilir bir kaynak, haftasonuna bakmamı işaret etti.

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