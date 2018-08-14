ABD Maslahatgüzarı'ndan ev hapsinde tutulan pastör Brunson'a ziyaret: Türk otoritelerine çağrımızı sürdürüyoruz

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, pastör Andrew Brunson’u ev hapsinde tutulduğu İzmir’deki evinde ziyaret etti.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından çıkışta açıklama yapan Hovenier, "Şimdi pastörle görüştüm ve Türk otoritelerine hem rahip Brunson'ın tutuklu bulunduğu hem de ABD misyonlarında çalışan Türk çalışanların tutuklu bulunduğu diğer davalar konusunda çağrı yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Hovenier, “Hükümetimin talebi üzerine bu davaların sonuçlanması, herhangi bir gecikme olmadan ve şeffaf bir şekilde sonuçlanması için Türk otoritelerine çağrılarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Pastör Andrew Brunson’ın avukatı, bugün müvekillinin ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yaşağının kaldırılması için mahkemeye ikinci kez itirazda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında ilgili bir soruya “Brunson’ın durumunda bir değişiklik yok. ABD’nin Ankara maslahatgüzarı ziyaret edecek” yanıtını vermişti.