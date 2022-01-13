Selvi: Belli ki Erdoğan, 2023’te Kılıçdaroğlu ile yarışmak istiyor; Kılıçdaroğlu da bu kadar meydan okuduktan sonra herhalde kaçmaz?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak doğal rakibi haline getirdiğini söyledi. Selvi, "Kılıçdaroğlu da bu kadar meydan okuduktan sonra herhalde kaçmaz?" dedi.

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Erdoğan zaman zaman çok sert konuşan bir lider. 'Öfke bir hitabet sanatıdır' demişti. Ama bu kez esprili bir dil kullandı. 'Anlaşılan ülkede komedyen eksiği var ki CHP’nin başındaki zat orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışıyor' dedi.

Aslında Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerini düzünden okursanız, ne kadar nefret ettiğini düşünebilirsiniz. Hatta en son destek vereceği kişi Kılıçdaroğlu diye düşünebilirsiniz. Ama ben o kanaatte değilim. O nedenle yazımın başlığını, 'Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na destek' diye verdim. Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak ona destek veriyor. Doğal rakibi haline getiriyor. Belli ki Erdoğan, 2023’te Kılıçdaroğlu ile yarışmak istiyor. Kılıçdaroğlu da bu kadar meydan okuduktan sonra herhalde kaçmaz?"

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